NFL-is sõlmiti rekordiline leping, mille väärtuseks üle 90 miljoni dollari

Beckham juuniorile toob leping viie aasta jooksul sisse vähemalt 90 miljonit dollarit. Viis miljonit dollarit võib lisanduda boonusena.

ESPN-i andmetel otsis Beckham jr viimased kaks aastat uut lepingut. Ta oli eelmisest hooajast alates hädas pahkluu vigastusega, aga vigastus Beckham juuniorit uue lepingu pärast muretsema ei pannud.

"Ma teadsin, et leping saab sõlmitud. See oli vaid aja küsimus," sõnas 25-aastane sportlane. "Ma olen lihtsalt väga õnnelik, et leping on lõpuks sõlmitud."

2014. aasta draftis 12. valitud Odell Beckham juunioriost sai kiireim mängija NFL-i ajaloos, kes sai kirja 200 püüdmist ja 3000 jardi. Tal kulus selleks vaid 30 kohtumist.