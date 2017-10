NFL-i boss: me ei saa sundida mängijaid hümni ajal püsti seisma

Ameerika jalgpalliliiga NFL-i komissar Roger Goodell ütles käimasolevat põlvitamisskandaali kommenteerides, et mängijad teevad oma poliitilised otsused ise ning liiga ei kavatse karistada, kui keegi hümni ajal püsti ei seisa. Küll aga kavatseb ta neid seda tegema "julgustada".

"Me usume, et kõik peaksid riigi hümni ajal püsti seisma. See on tähtis osa meie poliitikast. Me tahame, et mängijad seisaksid ning me julgustame neid seda tegema," ütles Goodell kolmapäeval pärast kahepäevast tiimi omanike ja mängijate esindajate kohtumist New Yorgis, vahendab BBC.

"Meie mängijad ütlevad teile avalikult, et nad ei tee seda sellepärast, et nad lippu ei austa, kuid nad saavad ka aru, kuidas seda on tõlgendatud, ning me püüame nende probleemide allikatega tegeleda."

NFL-i mängijaid hümni ajal põlvitamise eest teravalt kritiseerinud USA president Donald Trump kirjutas Goodelli avalduse peale Twitteris: "Liiga palju juttu, liiga vähe tegusid. Hümni ajal peab püsti seisma."

Mõni tund varem oli ta Twitteris süüdistanud liigat lugupidamatuses, sest mängijaid pole põlvitamise eest karistatud. Varasemalt on Trump nõudnud, et nõnda protestivad pallurid tuleks vallandada või mängukeelu alla panna.

Goodell lisas, et NFL-is on mängijaid, kes on juba protestimise lõpetanud, kuid ka palju neid, kes seda endiselt teevad. Tema eesmärk on see arv nulli saada.