Indianapolis Colts hindab Margus Hunti vääriliselt – äsjasõlmitud lepingu põhjal võib eestlane teenida kahe aasta jooksul üle nelja miljoni dollari.

Cincinnati Bengalsist nelja-aastase lepingu lõppemisel lahkunud Hunt sõlmis ruttu kaheks hooajaks kontrahti Coltsiga ning tema töötasu on korralik.

Esimesel aastal on Hundi põhipalk 1,1 miljonit dollarit, ent kui ta kuulub uue hooaja alguses meeskonda, lisandub sellele 968 750 dollarit (niinimetatud roster bonus), mis annab kokku üle kahe miljoni. Selle aasta roster bonus on Hundil juba välja teenitud.

Teisel hooajal on Hundi põhipalk 1,5 miljonit ja koosseisu kuulumise eest boonus 500 000 ehk võimalus teenida kaks miljonit.

2017. aasta töötasu pingereas asub Hunt meeskonnas 15. kohal. Äärekaitsjatest on ta kolmas – Jabaal Sheard teenib 9,9, Kendall Langford 4,2 miljonit.

Vigastustealti ameerika jalgpalli puhul on oluline niinimetatud garanteeritud raha – summa, mille mängija igal juhul kätte saab ka juhul, kui sekunditki ei mängi – ja see on Hundil kahe aasta peale 500 000 dollarit.

Seega pistab Hunt, kui ta kaks järgmist aastat edukalt tegutseb, taskusse 4 068 750 dollarit, mis teeb tänase kursi järgi 3 776 760 eurot ja 49 senti.

Bengalsis mängides teenis Hunt nelja aasta jooksul 3 671 102 dollarit.