Margus Hunt USA ajalehele: Eesti kõige populaarsem spordiala on kergejõustik

Ameerika jalgpalli mängiv Margus Hunt ütles USA ajalehele Indianapolis Star antud intervjuus, et Eesti kõige populaarsem spordiala on kergejõustik.

Küsimusele, mis on tema kodumaal kõige populaarsem spordiala, vastas Hunt: "Kergejõustik. See on ala, millel on koolisüsteemis suur roll. Kehaline kasvatus on koolis tähtis aine ja kergejõustik mängib selles suurt rolli. Meil on ka pikkade aastate taha ulatuvad suured kergejõustiku traditsioonid."

Hetkel NFLis mehetegusid tegev Hunt tuli teatavasti 2006. aastal juunioride maailmameistriks nii kettaheites kui ka kuulitõukes.

Kui Hundilt uuriti, kui raskelt tuli otsus USA-sse õppima minna, vastas eestlane: "See oli tegelikult hoopis kerge otsus. Kui sain teada, et mul on selline võimalus, oli küsimus vaid asjade pakkimises ja lahkumises. See oli minu jaoks lihtsalt aeg, kus pidin välja saama ja uusi võimalusi avastama. Eesti on nii väike riik, et see mõjub lämmatavana. Mul oli kasvamiseks ruumi vaja ja ma lihtsalt otsustasin, et nüüd on aeg minna."