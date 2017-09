Margus Hunt ühines ainsa valgena protestivate Coltsi jalgpalluritega

Margus Hunt tuli ainsana valgetest toetama afroameeriklastest Indianapolis Coltsi mängijaid, kes laskusid hümni ajal protestiks ühele põlvele.

Ameerika jalgpalli liigas NFL käib teist hooaega protestilaine rassistliku ebaõigluse vastu. Sel nädalavahetusel sai põlvitamine hümni ajal erakordse hoo, sest USA president Donald Trump nimetas protestijaid hoorapoegadeks ning soovitas fännidel protestivate meeskondade mängudele mitte tulla.

Kui seni põlvitasid mängu eel üksikud Coltsi mängijad, siis pühapäevasel kohtumisel Cleveland Brownsiga protestis üheksa tumedanahalist mängijat.

Hunt otsustas minna põlvitajate selja taha neile toetust avaldama. Ta seisis küll püsti, ent toetas käed Rashaan Melvini ja Clayton Geathersi õlgadele.

„Teema on keeruline ja tundlik,“ ütles Hunt Indianapolise meediale. „Tähtis on see, et me oleme vennad ja teeme seda üheskoos. Tähtis on näidata ühtsust ja seda, et toetame üksteist.“