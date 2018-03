Margus Hunt teenib järgmise hooaja eest 2 miljonit dollarit, platsile saades kasvab summa veelgi

Senist arengut silmas pidades võib arvata, et Margus Hundi tööandja Indianapolist Colts valib ameerika jalgpalliliiga NFL-i draftist vähemalt ühe kaitseliinimängija, ehk isegi esimeses ringis kui võimalikuks osutub – äärekaitsja Bradley Chubb on paremuselt kolmas mees, kes tänavu saadaval.

Vaadates Coltsi kaitseliini, siis hiilgavaid tähti seal pole ning põhikoosseis pannakse paika suvistes treeninglaagrites. Praegu näikse Hundi šansid headolevat, sest ta vedas eelmisel hooajal kenasti välja ka viimases viies kohtumises, kui oli põhimehe vigastuse tõttu algrivistuses ning sai klubi juhtidelt kõvasti kiita.

Kuna Hunt oli 14. märtsi seisuga Coltsi koosseisus, siis on tal kaks miljonit dollarit töötasu garanteeritud ning kui ta ka platsile saab, võib teenida pool miljonit lisaks. Teisalt on Hundi töötasu sedavõrd väike, et kui mees treeninglaagris välja ei vea, võib ta rahulikult minema saata.

Hundi leping Coltsiga saab otsa pärast järgmise hooaja lõppu.