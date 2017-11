Margus Hunt teeb NFL-is karjääri parimaid esitusi

Ameerika jalgpalliliiga NFL-i meeskonna Indianapolis Coltsi ridadesse kuuluv Margus Hunt teeb tiimi tegemisi jälgiva veebikülje Stampede Blue hinnangul karjääri parimaid esitusi.

Hooaja eel nähti Hundis meest, kes oleks treeningul vajaliku “keha“ eest ning oli ka võimalus, et lõplikku koosseisu paika pannes jäetakse eestlane üldse võistkonnast välja.

Asjad on läinud Hundi jaoks aga hoopis paremini. Senise kümne kohtumise jooksul on ta väljakule pääsenud ligemale 300 mänguepisoodis. Hunt on kirja saanud ühe sack'i (jooksnud pikali mängujuhi koos palliga) ja 7 quarterback hit'i (jooksnud pikali just pallist vabanenud mängujuhi).

Lisaks hinnatakse Hunti jätkuvalt löökide blokeerijana ja ta sulanduvat hästi meeskonna kaitseliini.

“NFL-i ringkondades ei räägita Hundist palju, kuid teda ei tasu maha kanda. Ta mängib oma elu parimat jalgpalli ja ta võib meeskonna tulemustele avaldada suurt mõju,“ kirjutati veel.