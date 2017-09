Margus Hunt on hea, meeskond teel eikuhugi

Pärast häbistavat 9 : 46 kaotust, mille Colts teenis ameerika jalgpalli liiga NFL-i hooaja esimeses voorus Los Angeles Ramsilt, oli Indianapolis masenduses. Meeskonda on rajatud kuus aastat ja jõutud sellega tagasi algusse ehk nulli.

„Kaitsjad Al Woods ja Margus Hunt võeti väikese palga eest konkurentsi pakkuma, aga nüüd selgub, et nemad kaks on ainsad, kelle kohta saab midagi positiivset öelda,” kommenteeris fänniportaal Stampede Blue. „Millega Coltsi juhid ja kontor on küll tegelenud?”