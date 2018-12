Margus Hunt hoidis ära touchdowni ja Colts purustas Cowboysi 23 : 0

Hundi tähetund saabus esimese veerandaja lõpus. Cowboysi neljandal rünnakukatsel, mis pidi igal juhul õnnestuma – väravani jäi kaks jardi – anti pall selle hooaja parimale läbimurdjale Ezekiel Elliottile. Ent Hunt pressis end vastaste ründeliinist läbi ning haaras Elliotti jalgadest, tõmmates tolle hoo maha. Meeskonnakaaslased paiskasid Elliotti pikali enne, kui ta vajalikud jardid täi sai. Hunt päästis Coltsi touchdownist ja seitsmest punktist, hõiskasid telekommentaatorid.

Enne seda oli Hunt aidanud maha murda vastaste ründajat ja hiljem, olulisel hetkel, takistati teda määrustevastaselt, mis tõi Cowboysile kaasa 10-jardise karistuse.

Coltsi rünnak töötas samavõrd kui kaitse. Kolmanda veerandaja lõpuks asuti 17 : 0 juhtima Marlon Macki kahe touchdown-jooksu ja kahe Adam Vinateri löögivärava toel.

Neljandal veerandajal pidas Coltsi kaitse endiselt kuldselt ja Vinateri lõi kolmanda värava lõppseisuks 23 : 0.

Coltsil on kirjas kaheksa võitu ja kuus kaotust ning kui alistatakse kaks järgmist vastast – New York Giants ja Tennessee Titans – on võimalus jõuda play-offi.