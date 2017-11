Margus Hundiga seoses on NFL-is suured plaanid

Margus Hunt (paremal) tööhoos. Foto: Joe Robbins, AFP

Ameerika jalgpalliliigas NFL ei ole Margus Hundi koduklubil Indianapolis Coltsil käsil just parim hooaeg ning senisest kaheksast matšist on kirjas kaks võitu ja kuus kaotust. Hunt on see-eest saanud korralikult mänguaega ning oma esituste eest pigem kiita. Nüüd usutakse, et tugevate kaaslaste kõrval võiks Hunt tehakse NFL-is veel suuri tegusid.