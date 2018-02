Margus Hundi tiimikaaslase sõitis surnuks kahel korral USA-st välja saadetud illegaal

Pühapäeva hommikul Margus Hundi tiimikaaslase Edwin Jacksoni surnuks sõitnud roolijoodikuks osutus varem kahel korral USA-st välja saadetud Guetamala kodanik.

Indiana osariigi politsei teatel on 26-aastase Jacksoni ja teda sõidutanud autojuhi Jeffery Monroe (54) surmas süüdi Alex Cabrera Gonsales, kelle tegelik nimi on Manuel Orrego-Savala. 37-aastane guatemalane on varem Ameerika Ühendriikidest välja saadetud aastatel 2007 ja 2009 ning ta viibis riigis illegaalselt.

Guatemalane sõitis kaks meest surnuks, kui nad olid auto seisma jätnud ja masinast välja tulnud, sest Indianapolis Coltsi jalgpalluril hakkas järsku halb. Orrego-Savala juhitud Fordilt said löögi nii Monroe kui Jackson, kes mõlemad hukkusid.

Kurjategija üritas pärast traagilist avariid õnnetuspaigalt jalgsi põgeneda, ent edutult. Politsei sai mehe kätte ning avastas, et tal puudus juhiluba ja lisaks oli ta purjus.

Indianapolis Coltsi klubi avaldas pühapäeva hommikul pressiteate, kus seisis: "Meie südamed murdusid, kui kuulsime Edwin Jacksoni surmast. Edwinit armastasid kõik meie tiimiga seotud inimesed - meile meeldis tema avatud isiksus, võistlushimu ja tööeetika."

Jackson oli eelmise hooaja vigastuse tõttu vahele jätnud.