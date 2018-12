Margus Hundi järgmine leping: milliseid summasid võib NFL-is laineid lööv eestlane teenima hakata?

Hetkel on Hunt Coltsi ridades lepinguga, mis toob talle selle hooaja eest põhipalgana sisse 1,5 miljonit USA dollarit, erinevate boonustena on sellele lisandunud veel täpselt miljon dollarit. Kuna tänavusel hooajal on 31-aastane Hunt teinud arenguhüppe ning näidanud karjääri parimat minekut, oodatakse, et tema järgmine leping saab olema veelgi rahakam.

"Bengalsi eest mängides sai ta nelja aastaga kirja 1,5 sack'i. Kahe hooajaga Coltsis on neid tulnud juba kuus," kiidab üks Coltsi toetajatele suunatud lehtedest. "Pro Football Focusi järgi on ta keskmisest parem mängija ning erinevate statistiliste näitajate järgi on ta oma positsioonil üks mõjukamaid mängijaid."

Välja on toodud kolm mängijat, kes on näidanud Hundiga sarnases vanuses sarnast statistikat ning nende põhjal on vaadeldud, millise lepingu võiks eestlane järgmisena välja teenida. Ühe aasta kohta jäävad need lepingud väärtuses 2,25 ja 5 miljoni dollari vahele, kusjuures on märgitud, et kõige paremini saab Hundi olukorda võrrelda just Adrian Clayborniga - mehega, kes teenis (küll pisut nooremana) sarnase hooaja pealt kaheaastase lepingu koguväärtusega 10 miljonit dollarit.

Analüüsi tulemusena märgitakse, et kõige tõenäolisema stsenaariumina võib Hunt järgmiseks kaheks hooajaks teenida lepingu koguväärtusega 8,2 miljonit dollarit (u 7,2 miljonit eurot), millest mängijale on garanteeritud 2 850 000 dollarit. Keskmiseks aastaseks sissetulekuks teeb see 4,1 miljonit dollarit - igal juhul on tegu Eesti spordiajaloo kõige kopsakama lepinguga.