Kurvad jõulud: Hunt ja Colts kaotasid jälle

Margus Hundi koduklubi Indianapolis Colts kaotas ameerika jalgpalli liiga NFL põhihooaja eelviimases voorus Baltimore Ravensile 16:23.

Colts oli kogu kohtumise kaotusseisus, ent sai viimasel rünnakul võimaluse mäng viigistada ja lisaajale viia. Paraku jõuti tosina jardi kaugusele väravatsoonist, ent mitte kaugemale.

Hunt tegutses taas kenasti, peatades kaks läbimurdjat tagapool palli mängupaneku joont ehk vastased kaotasid rünnakuga jarde.

Colts on kolme võidu kõrval kaotanud 12 mängu ja asub AFC lõunadivisjoni viimasel kohal. Coltsist on vähem mänge võitnud vaid kaks meeskonda – Cleveland Browns (null võitu) ja New York Giants (2).