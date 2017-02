Ööl vastu esmaspäeva peetakse maha maailma vaadatuim ja kalleim spordimatš, Ameerika jalgpalli Super Bowl, kus kohtuvad New Englad Patriots ja Atlanta Falcons. Pall pannakse Houstonis mängu kell 1.30. Siin on teile 13 kasulikku ja kasutut fakti, mida eelseisva spordisõu eel teadmiseks võtta.

* Pilet esimesele Super Bowlile 1967. aastal maksis 10 dollarit. Sel aastal on keskmiseks piletihinnaks 4875 dollarit.

* 50 senise Super Bowli jooksul on mängule eelnev mündivise toonud tulemuseks 25 kulli ja 25 kirja.

* Meeskond, kes on Super Bowlil skoori avanud, on 34 juhul 50-st võitnud.

* Ükski meeskond pole kunagi pidanud Super Bowli oma kodustaadionil. Ei juhtu seda ka täna.

* New England Patriots on osalenud üheksas Super Bowlis ehk rohkem kui ükski teine NFL-i meeskond. Atlanta Falcons on finaalis alles teist korda.

* Tänase mängu võitjad kasseerivad iga mängija kohta 97 000 dollarit, kaotajad lähevad koju 49 000 dollariga.

* Võitjameeskonnale valmistatakse 150 meistrisõrmust. Kulud - umbes 5 miljonit dollarit - katab NFL. Kui tiim tahab üle 150 sõrmuse, peavad nad need ise välja ostma.

* Tänavuse Super Bowli ajal 30-sekundilise reklaami eetrisse saamine maksab 5 miljonit dollarit, millele lisanduvad tootmiskulud.

Foto: AP/SCANPIX

* Aastas on ainult üks päev, mil ameeriklased ostavad rohkem toitu kui Super Bowli pühapäeval. Selleks on loomulikult tänupühad.

* Patriots kannab täna valget ja Falcons punast mänguvormi. Selline jaotus oli Falconsi soov, kuigi valged särgid on 50-st Super Bowlist võitnud 32 ja viimasest 12-st suisa 11.

* Ükski Super Bowl pole kunagi läinud lisaajale.

Foto: AFP/SCANPIX

* Ameerika jalgpall on valmistatud lehmanahast. On välja arvutatud, et lehma väljakule ilmumise tõenäosus Super Bowlil on 1: 17 420 000.

* Keskmine Ameerika jalgpalli matš kestab kolm tundi. Reaalselt on pall aga mängus umbes 11 minutit.