Kohutav tragöödia: Margus Hundi tiimikaaslane hukkus Super Bowli päeval

Indiana osariigi politsei teatel on 26-aastase Jacksoni ja teda sõidutanud autojuhi Jeffery Monroe surmas süüdi üks tõenäoliselt purjus peaga sõitnud autojuht.

Esialgsetel andmetel oli Monroe maanteel auto seisma jätnud, et aidata Jacksonit, kel hakkas äkitselt halb. Mõlemad mehed olid autost välja tulnud, kui ootamatult tabas nende sõidukit tagantpoolt tulnud Ford. Löögi said nii Monroe kui Jackson, kes mõlemad hukkusid. Üks surnukehadest paiskus sealjuures maantee keskmisesse ritta, kus sellele sõitis otsa pidurdada üritanud politseinik, kes esimesena sündmuspaigale jõudis.

Fordi roolis oli politsei teatel 37-aastane Alex Cabrera Gonsales. Gonsales üritas kokkupõrke järel sündmuspaigalt jalgsi põgeneda, ent edutult - politsei sai ta kätte ning avastas, et tal ei olnud juhiluba, samuti arvatakse, et ta oli joobes.

Colts avaldas pühapäeva hommikul pressiteate, kus väljendati enda šokki ja kurbust. "Meie südamed murdusid, kui kuulsime Edwin Jacksoni surmast. Edwinit armastasid kõik meie tiimiga seotud inimesed - meile meeldis tema avatud isiksus, võistlushimu ja tööeetika. Teda austasid kõik, kelle teed temaga ristusid ning teda jäädakse riietusruumis ja kogu meie organisatsioonis igatsema. Saame aru, et õnnetuses kaotas elu ka teine inimene, mis teeb meie kurbust sel päeval veelgi sügavamaks. Oleme šokis ja tohutult kurvad ning meie mõtted ja palved on sel raskel ajal mõlema mehe perega," seisis avalduses.

Jackson jättis eelmise hooaja vigastuse tõttu vahele.

It is with a heavy heart that we share the loss of one of our own.

Edwin Jackson always brought a smile to our locker room and the community. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.

We will miss him greatly: https://t.co/Vuql2FD59R pic.twitter.com/7gVR9PvmuA