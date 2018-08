Kas Hundi koht Coltsi põhikooseisus on tagatud või tuleb šokeeriv vallandamine?

Nagu tavaks, käisid väljakul vaid need, kelle koht põhikoosseisus ehk 53 seas pole veel tagatud. Hunti mängu ei pandud, mis peaks tähendama seda, et tema on Coltsi kindel põhimees, alustab järgmisel pühapäeval põhihooaega ja teenib 2,5 miljonit dollarit.

Küll aga lülitas väljaanne Coltswire Hundi nende viie mängija sekka, kes võivad saada šokeeriva hundipassi, kuid lisas, et vaevalt seda juhtub.

Lõplik valik, kes pääsevad marjamaale, kes mitte, ja peavad lootma, et mõni teine klubi nad palkab, peab olema selge hiljemalt laupäeval, 1. septembril kell 23 Eesti aja järgi.