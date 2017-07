Karm avastus: 99 % NFLi mängijatest vaevlevad ajuhaiguse käes

Bostoni Ülikooli teadur dr. Ann McKee uuris põhjalikult endiste ameerika jalgpalliliiga NFL-i mängijate ajusid ning avastas, et 99 protsenti neist kannatas kroonilise traumaatilise entsafalopaatia (CTE) käes.

Nimetatud haigus tähendab aju degeneratsiooni, mis on omakorda põhjustatud korduvatest peapõrutustest. Vastav uuring avaldati Journal of the American Medical Association veergudel.

“Enam ei maksa selle üle vaielda, kas ameerika jalgpallis on probleem. Probleem on olemas,“ rääkis dr. McKee New York Timesile.

Lisaks NFLi mängijatele uuris ta ka keskkooli ja ka ülikooli mängijaid. Suuremate kogemustega mängijate puhul oli ka haiguse tuvastamine tõenäolisem.

Nimetatud haigust on võimalik tuvastada ainult alles pärast surma. Dr. McKee sai loa mängijate lahkamiseks nende lähedastelt. Kokku uuriti 202 endise mängija aju, haigus leiti neist 177. NFLi mängijad olid neist 111 ja haigus tuvastati 110. Valikusse kuulusid kõikide positsioonide mängijad, kes olid surnud vanuses 23 kuni 89.

CTE põhjustab inimestes agressiivsust, mälukaotust ja depressiooni. Lisaks hakkavad selle haiguse käes vaevlevad inimesed oluordi valesti hindama.