Pühapäeval Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i finaali ehk Super Bowli võitnud New England Patriotsi ootab peagi ees traditsiooniline külastus Valgesse Majja presidendi vastuvõtule, kuid vähemalt kaks mängijat on otsustanud visiiti boikoteerida.

Donald Trumpi vastuvõtust loobumisest on teatanud meeskonna lühimaapüüdja (tight end) Martellus Bennett ja kaitsemängija (defensive back) Devin McCourty.

"Minu peamine põhjus on see, et ma ei tunne end Valges Majas aktsepteerituna. Mõned võivad end presidendi juures, kellel on sellised tugevad vaated ja eelarvamused, aktsepteerituna tunda, teised jällegi mitte," ütles McCourty ajakirjale TIME, lisades, et vastuvõtul osalemine on igaühe personaalne valik ning "ta ei kujuta ette, et ta sinna oma jalga tõstaks."

Trumpil on väga soojad suhted Patriotsi omaniku Robert Krafti, treener Bill Belichicki ja mängujuhi Tom Bradyga ning Super Bowli järelgi soovis ta Twitteris meeskonnale õnne.

Trumpi presidendiks valimine on reaktsioone tekitanud ka teistes USA spordistaarides. Näiteks keeldus NBA staar LeBron James New Yorgis ööbimast Trumpi hotellis. Sama on teinud terve Dallas Mavericksi, Milwaukee Bucksi ja Memphis Grizzliesi meeskond.

Presidendi vastuvõtust on keeldutud ka teiste riigipeade ajal. 2013. aastal jättis Valgesse Majja minemata Super Bowli võitnud Baltimore Ravensi alustaja (center) Matt Birk, kuna president Obama oli toetust avaldanud aborte tegevale mittetulundusühingule Planned Parenthood, mis palluri katoliiklike vaadetega kuidagi kokku ei sobinud.

2011. aasta jäähokiliiga NHL-i tšempion ja finaali väärtuslikemaks mängijaks (MVP) valitud Tim Thomas ei läinud Boston Bruinsiga Obama juurde, kuna USA-s ei väärtustatud tollal tema hinnangul piisavalt inimõigusi ja -vabadusi.