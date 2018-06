Hunt on ikka suur – pealt kahe meetri ja 130 kilo lihast – ning peab liftiuksest vaat et külg ees välja tulema. Tõsi, viimaste kuudega on ta kergemaks muutunud ja tegeleb kaalujälgimisega.

Nimelt otsustas tema tööandja – ameerika jalgpalli klubi Indianapolis Colts – pärast peatreeneri vahetust muuta kaitsesüsteemi. Kui varem põhines kaitsemäng jõul, siis nüüd kiirusel. Sellepärast peab meeskonna kaitseliin, kuhu kuulub ka Hunt, kaalust alla võtma, et keha saaks nobedamalt liikuda.