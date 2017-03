Esiteks on kõik eksperdid üllatunud, et vabade agentide turu avamisest ei läinud nädalatki, kui Cincinnati Bengalsi äärekaitsja Margus Hunt Indianapolis Coltsis uue töökoha leidis. Ju temas siis midagi peitub.

Teiseks on suurepärane, et Hunt sai sõlmida kaheaastase lepingu, mis tähendab kaht lisa-aastat näitamaks, milleks ta võimeline on. Igatahes on Hunt iga hooajaga tõhusalt arenenud.

Kolmandaks pole lepingu headust veel võimalik hinnata, sest puuduvad detailid – töötasu suurus ja võimalikud boonused. Ent need ilmuvad avalikkuse ette õige pea. Kui Hunt hakkab teenima aastas üle 1,5 miljoni dollari, on ta agent teinud head tööd.

Neljandaks ei saa Hundi elu uues meeskonnas kerge olema, kuid samas on ka enam võimalusi silma paista ja isegi algkoosseisu murda. Asjatundjate hinnangul toodi Hunt Coltsi eelkõige selleks, et and kaitseliinile nii-öelda sügavust. Ent teisalt ei seisa ta teel suuri staare, kelle ülemängimine oleks üsna võimatu.

Viiendaks näib, et Hunt pääses uppuvalt laevalt. Bengals on olnud vabade agentide turul juba teist aastat pehmelt öeldes loid. Tänavugi on lahkunud mitu väga head mängijat, mis muudab meeskonna nõrgemaks. Fännid on pahased ega saa aru, kas tegu on omaniku kitsiduse või peatreeneri arusaamatute otsustega. Ajal, mil mitmed Bengalsi ässad parimas eas ja vormis, tuleks tiimi tugevdada, hea aeg ära kasutada selleks, et NFL-is võimalikult kaugele ehk Super Bowlile murda.

Kuuendaks on Indianapolis samuti arenemisjärgus. Mängujuht Andrew Luck on tasemel, kuid ründevõimsust oleks vaja juurde – läbimurdja (running back) Frank Gore on eakas, üks hea püüdja (wide receiver) kuluks marjaks. Kaitset on viis aastat proovitud üles klopsida, kuid seni pole kaugele jõutud – Colti kaitse on NFL-is paremuselt alles 25. kohal.

Seitsmendaks. Ega siin muud olegi, kui Hunt, anna hagu! Co Colts!