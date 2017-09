Hunt kindlutas pääsuga Coltsi koosseisu töötasuna 1,6 miljonit dollarit

Ameerika jalgpalli liigas NFL eraldati laupäeval terad sõkaldest, sest kõik meeskonnad pidid 90-st treeningulaagrit alustanud mängijast alles jätma 53.

Pärast Cincinnati Bengalsiga nelja-aastase lepingu lõppemist palkas Colts Hundi selleks, et ta asuks uuenevas kaitseliinis võitlusse koha eest päikese all. Arvati, et eestlane hakkab kõikuma piiri peal, aga läks teisiti. Kuigi kaitseliini võeti kõigest kuus meest, mitte seitse, nagu võis eeldada, mahtus äärekaitsja Hunt kindlalt väljavalitute sekka.