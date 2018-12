Hunt ja Colts said New Yorgis raske võidu ning mõnesaja kilomeetri kauguselt superuudise

Kogu mängu tagaajaja staatuses olnud Colts suutis kaotusseisu eduks pöörata alles päris kohtumise viimasel minutil, kui Chester Rogersi touchdown'i järel lõi jalaga lisapunkti Adam Vinatieri.

Margus Hunt oli Coltsi kaitseepisoodides nähtav, kuigi statistikasse läks talle kirja üks taklamine ning üks quarterback hit - see tähendab, et eestlane puudutas vastase mängujuhti, kui tall oli pall käes, kuid ei suutnud sack'i kirja saada.

Viimasest üheksast mängust kaheksa võitnud Colts jätkab seega võitlust play-off kohale. Mõlemas konverentsis jagatakse 16 meeskonna seas välja kuus play-off kohta, kusjuures kaks paremat meeskonda lähevad kohe edasi teise ringi. Kuuest kohast neli jagatakse konverentsisiseste divisjonide võitjatele, kaks ülejäänud kohta lähevad aga wild card'idena parimatele meeskondadele, kes oma divisjoni ei võitnud.

Kuna teises samal ajal toimunud kohtumises sai Philadelphia Eagles viimasel sekundil sooritatud 35-jardise jalalöögiga võidu Houston Texansi üle, on Coltsil veel võimalik ka oma divisjon võita - selleks tuleb neil viimases voorus Tennesee Titans alistada ning loota, et Texans samal ajal kaotab.

Elus on lootus ka wild card'ile - igal juhul tuleks Coltsil aga põhihooaja viimane mäng võita, sest kaotus ei jätaks neile enam võimalusi. Kui võidavad nii Colts kui Texans, sõltub Coltsi wild card teiste sama konverentsi meeskondade tulemustest. Hetkeseisuga pakub statistikaportaal fivethirtyeight.com, et Coltsil on viimases voorus võidu korral 87-protsendiline tõenäosus play-off pääse moel või teisel saada.