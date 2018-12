Hunt ja Colts said New Yorgis raske võidu ning kolme tunni pärast superuudise

Kogu mängu tagaajaja staatuses olnud Colts suutis kaotusseisu eduks pöörata alles päris kohtumise viimasel minutil, kui Chester Rogersi touchdown'i järel lõi jalaga lisapunkti Adam Vinatieri.

Margus Hunt oli Coltsi kaitseepisoodides nähtav, kuigi statistikasse läks talle kirja üks taklamine ning üks quarterback hit - see tähendab, et eestlane puudutas vastase mängujuhti, kui tall oli pall käes, kuid ei suutnud sack'i kirja saada.

Kuna Pittsburgh Steelers kaotas kolm tundi hiljem dramaatilises kohtumises New Orleans Saintsile 28 : 31, kerkis viimasest üheksast mängust kaheksa võitnud Colts viimasele play-offi kohale. Et koht säilitada, tuleb viimases voorus alistada Tennessee Titans, kel on Coltsiga sama palju võite ja kaotusi. Võidu korral, ja kui Houston Texans kaotab, on Coltsil veel võimalik ka oma divisjonis esikoht saada.

Colts peab põhihooaja viimase ja seega üliolulise kohtumise Tennessee Titansi vastu meie aja järgi 30. detsembril kell 20 võõrsil.

Mõlemas konverentsis jagatakse 16 meeskonna seas välja kuus play-off kohta, kusjuures kaks paremat meeskonda lähevad kohe edasi teise ringi. Kuuest kohast neli jagatakse konverentsisiseste divisjonide võitjatele, kaks ülejäänud kohta lähevad aga wild card'idena parimatele meeskondadele, kes oma divisjoni ei võitnud.