Hunt aitas Coltsi võimsa võiduni ja oli lähedal touchdownile

Buffalo Bills - Indianapolis Colts

Jaan Martinson: Colts lõikas taas palli vahelt. Hullumeelne kaitse.

Jaan Martinson: Mack Attack! https://twitter.com/i/status/1054095961725620224

Jaan Martinson: Ja Marlon Macki järjekordne touchdown. Ja Adam Vinateri järjekordne möödalöök. Aga tühja sest - 37 : 5 Coltsile. Millal see lihunikutöö lõpeb?

Jaan Martinson: Jälle Coltsi vaheltlõige, mängu neljas.

Jaan Martinson: Bills proovis kogu oma naiivsuses neljanda katsega 10 jardi täis saada, aga Coltsi kaitse on kui müür. Mõistagi ebaõnnestumine ja üall Coltsile.

Jaan Martinson: Cotsi järjekordne touchdown. https://twitter.com/NFL/status/1054090993958445056

Jaan Martinson: Mängida jääb kuraditosin minutit, aga kohtumise võiks ära lõpetada. Aja venitamine.

Jaan Martinson: Coltsi kaitse ja rünnak on täna peatamatu. Billsi mängujuhil lüüakse pall käest, misjärgsel rünnakul söödab Andrew Luck taaskord T.Y. Hiltonile. 31 : 5 Coltsile.

Jaan Martinson: Hundi kallal tehakse nalja kah. Kahju, püüa pall kinni ja touchdownini on 10 jardi. https://twitter.com/i/status/1054086068121698304

Jaan Martinson: Ja pallgi läheb neile.

Jaan Martinson: Andrew Luck puterdab talle antud palli, see jõuab väravatsooni ja läheb üle joone - Bills saab kirja safety ja kaks punkti.

Jaan Martinson: Hunt peatas palliga vastase ja talle omaselt tagapool palli mängupaneku joont. Billsi rünnak ei toimi kohe üldse ja pall Coltsile.

Jaan Martinson: Oi kurja, kurja, kurja... Hunt oli kätte saamas Billsi äraplökerdatud söötu. Saa kätte ja jookse touchdown. Aga pall pudenes käest.

Jaan Martinson: Coltsi rünnak jookseb kokku, aga huvi on mõlemalt poolelt kadunud - Bills ei suuda enamat ja Coltsil pole vaja enamat.

Jaan Martinson: Teisel poolajl pole Colts Hunti eriti kasutanudki. Aga pole vajagi, teised saavad samuti hakkama. Esimese rünnakuga saab Bills löögiväravaga silmad pähe - 24 : 3 Coltsile.

Jaan Martinson: Adam Vinateri lööb pali läbi väravahaarade ja esimene poolaeg lõpeb 24 : 0 Coltsile.

Jaan Martinson: Coltsi vaheltlõige. https://twitter.com/i/status/1054075759805923329

Jaan Martinson: Colts lõikab palli vahelt! Vägev kaitse. Vägev.

Jaan Martinson: Coltsi kolmas touchdown. https://twitter.com/i/status/1054074545253027840

Jaan Martinson: Nagu rannamees rotti. Andrew Lucki sööt leiab T.Y. Hiltoni pluss lisapunkt võrdub 21 : 0 Coltsile.

Jaan Martinson: Bills hoiab napilt Hunti vaos, kuid Bills ei saa vajalikke jarde sööduga täis. Pall jälle Coltsile.

Jaan Martinson: Ja Macki touchdown. https://twitter.com/Colts/status/1054069335868624897

Jaan Martinson: Siin Coltsi pallirööv. https://twitter.com/i/status/1054069217354346496

Jaan Martinson: Bills tegi punktilöögil vea ja Colts otsustas 2-punti ürituse kasuks, mis õnnestus tänu Marlon Mackile, seega hoopis 14 : 0.

Jaan Martinson: Jess! Andrew Lucki sööt läbimurdjale Marlon Mackile ja teine touchdown. Seekord saab Adam Vinateri ka lisapunkti löödud - 13 : 0 Coltsile.

Jaan Martinson: Coltsi kaitse töötab. Billsi ründajal lüüakse pall käest ja saadakse endale. Nüüd rünnak kah tööle.

Jaan Martinson: Siinkohal Coltsi touchdown. https://twitter.com/Colts/status/1054065787869192192

Jaan Martinson: Touchdown! Andrew Lucki kausnis sööt Erik Swoope'ile. Aga Adam Vinateri oskas lisapunkti mööda lüüa. 6:0 Coltsile.

Jaan Martinson: Esimene veerandaeg lõppenud, kummagi meeskonna rünnak ei tööta, seis 0:0.

Jaan Martinson: Kommentaatorid kiidavad, et eestlane on tänavu mänginud väga vingelt ja jõuliselt ning on Coltsi kaitse tugisammas. Nii ongi.

Jaan Martinson: Nonii, Hundil esimene tegu tehtus - sai käe söödule vahele Billsi kolmandal rüünakukatsel ning pall läheb üle Coltsile.

Jaan Martinson: Kolm katset, kuid 10 jardi täis sei saadud, pall taas Billsi oma.

Jaan Martinson: Ka Billsi rünnak ei saanud suurt millegagi hakkama ja pall Colysil.

Jaan Martinson: Billsi häda muutub üha suuremaks. Äralöögi järel palli kandes vigastas nende tähtmängija LeSean McCoy jalga ja lahkus mängust.

Jaan Martinson: Coltsi rünnak ei jõua kuhugi ja asutakse kaismist.

Jaan Martinson: Kohtumist alustab palliga Colts, sestap on Hundi etteasteni pisut aega. Bills on kõvasti haavatud, sest esimene mängujuht sai vigastada, teine oli kehv ja nii kutsuti "pensionilt" tagasi 35-aastane Derek Anderson. Hundi rappida.