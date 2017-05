Hundil läheb raskeks: Colts valis draftis kaks kaitseliinimängijat

Indianapolis Colts valis ameerika jalgpalli liiga NFL draftis kaks kaitseliinimängijat, kes hakkavad Margus Hundiga võitlema koha eest põhikoosseisus.

Colts keskendus ses draftis kaitsemängijatele, valides neid kuus kaheksast. Esimeses ringis värvati safety (mängib kaitseliini taga) Malik Hooker, teises cornerback (tagakaitsja) Quincy Wilson.

Kaitseliinimehed läksid kaubaks pisut hiljem – kolmandas ringis võeti äärekaitsja Tarell Basham, neljandas liini teisel äärel asetsev defensive tackle Grover Stewart.

Kui Hundi endine klubi Cincinnati Bengals kasutas 4-3 kaitseformatsiooni, siis Coltsi paigutus on 3-4 – kaitseliinis on kolm mängijat, vasakult defensive end, nose tackle ja defensive tackle. Võistkonna nimekirjas on Hunt märgitud just DT-na, kuid ta võib sama hästi mängida ka DE positsiooni. Ehk siis ääred võivad vahetuda. Ka draftis valitud Basham, muide, on mitmes portaalis Coltsi nimekirjas pandud just DT positsioonile,

Kommentaarides kirjutatakse, et: „Stewart hakkab põhikoosseisu koha eest võitlema Hassan Ridgeway, T.Y. McGilli, Al Woodsi, David Parry ja Margus Hundiga.“

Käesoleval hetkel on Coltsil kokku aetud tosin kaitseliini mängijat, kellest põhikoosseisu ehk 53 sekka saab kuus või seitse.

Ent see pole veel kõik. Juba on antud teada, et Colts palkab nendest, keda draftis ei värvatud, veel mitu meest, sest vabu kohti meeskonnas on. Võimalikest valikutest on märgitud kaks äärekaitsjat ehk siis konkurents tiheneb veelgi.