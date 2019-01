Hooaeg ja vana kontraht läbi. Margus Hunt tõuseb nüüd tõenäoliselt Eesti spordiajaloo kõige rikkamaks meheks

Hunt liitus Coltsiga 2017. aastal, kui ta lõi Indianapolise klubiga käed kaheks hooajaks. Toonase kokkuleppe koguväärtuseks oli 4,1 miljonit USA dollarit. Antud summa sisse kuulus ka 500 000 dollari suuruse boonus, mille ta võis teenida nüüdseks tema jaoks lõppenud hooajaga.

Seega oli Hundi ühe hooaja leping väärt 1,8 miljonit eurot. Coltsi mitteametlik koduleht Sampede Blue on eestlase uue võimaliku kontrahti üle mitmel korral arutlenud. Parimal juhul on ennustatud, et eestlane hakkab ühe aasta eest teenima kuni 5 miljonit eurot.

Kõige tõenäolisemaks peetakse aga võimalust, et Hunt saab uue kahe aasta pikkuse lepingu, mille koguväärtuseks on umbes 6,5 miljonit eurot, millest umbes 70 protsenti oleks garanteeritud. Seega saaks Hunt kahe aastaga kätte 4,55 miljonit eurot ka ühtegi mängu mängimata.

Seega ennustatakse, et Hunt hakkab uue kontrahtiga aastas teenima ligikaudu 3,25 miljonit eurot. Antud summa oleks Eesti spordiajaloo suurim. Seni ei ole ükski Eesti sportlane aastas üle 3 miljoni euro teeninud.

Kõige suuremate lepingutega on seni seostatud Markko Märtinit ja Ragnar Klavanit, kes on välismaiste ekspertide hinnangul teeninud tippaegadel 2 kuni 2,5 miljonit eurot aasta eest.