FOTOD | Vaata, milline mõju on peapõrutustel sportlastele

2014. aasta jalgpalli MM-finaalis peapõrutuse saanud Christoph Kramer ALEXEY FILIPPOV

Suur probleem sportlaste seas on peapõrutused ja nende mõju mängijatele. Ameerikas on aastaid uuritud lähemalt peapõrutuste mõju sportlastele ning aluseks on võetud just kontaktsed alad - Ameerika jalgpall, jäähoki ja poks.