New England Patriots jäi ameerika jalgpalli liiga NFL finaalmängus Atlanta Falconsi vastu kaotusseisu 3:28, kuid viigistas viimasel minutil ja võitis lisaajal 34:28. Mõistagi valiti Brady kohtumise väärtuslikemaks mängijaks.

Patriotsi mängujuht Tom Brady tõestas, et on kõigi aegade parim, võites viienda Super Bowli ja meistrisõrmuse. Enamat pole suutnud keegi teine. Samavõrd kinnitus arvamus, et Brady juhitud New England Patriots on kõigi spordialade kokkuvõttes aegade parim profimeeskond Põhja-Ameerikas.

Kohtumine algas Patriotsile hapult, sest väristati käsi ning Falcons domineeris nii rünnakul kui kaitses. Patriotsi läbimurdja LeGarrette Blount kaotas palli, Brady sööt lõigati vahelt ning Falcons läks 21:0 juhtima.

Teise veerandaja lõpuks Patriotsi kirja saadud löögiväravale vastas Falcons kolmanda veerandaja alguses touchdowniga seisuks 28:3 ning mäng näis olevat tehtud. Ent Brady on imemees ja Patriots imemeeskond.

Esmalt touchdown-sööt James White’ile, siis Stephen Gostowski löögivärav, siis sööt Danny Amendolale, lisaks õnnestunud kahe lisapunkti üritus ning seis oligi 20:28.

Patriotsi kaitse pidas ning kolm minutit enne lõppu sai Brady taaskord rünnaku üles võtta. White läbimurre väravaalasse ning 2-punkti üritusel Brady sööt tõi tabloole viigi.

Lisaajal sai palli Patriots ning Brady – käsi kuum – toimetas selle söötudega kahe jardi kaugusele Falconsi väravaalast, kust White selle touchdowniks jooksis. 34:28!

Enne Brady imet oli Super Bowlil suurim kaotusseis, mis võiduks pööratud, 10-punktine.

Bradys sai esimene ameerika jalgpallur, kel viis meistrisõrmust. Lisaks püstitas ta Super Bowlide rekordi 466 söödetud jardiga.