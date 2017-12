FOTOD ja VIDEO | Maailma parim naissportlane sai NFL-i väljakul näidata end uuest küljest

Mullu Rio de Janeiro olümpiamängudelt riistvõimlemises neli kuldmedalit ning ühe pronksmedali võitnud ja hiljem aasta parimaks naissportlaseks valitud ameeriklanna Simone Biles astus nüüd üles ameerika jalgpalliliiga NFL-i väljakul.

Houstonist pärit Biles astus

tantsutüdrukuna üles NFL-i klubi Houston Texansi kodumängul San

Francisco 49ersi vastu.













Simone Biles is at the Texans game as an honorary cheerleader! (📷: @TexansCheer) pic.twitter.com/7qVyuLSFqO — SB Nation (@SBNation) December 10, 2017