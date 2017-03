Margus Hunt sõlmis möödunud ööl Ameerika jalgpalli profiliigas NFL kaheaastase lepingu Indianapolis Coltsiga.

Mida arvas 29-aastase Defensive endi üleminekust ESPN-i ajakirjanik Mike Wells?

"Indianapolise peadirektor Chris Ballard ei soovigi oma tehingutega vägisi ajalehtede esikaantele pääseda. Ta keskendub rohkem meeskonna sügavamaks tegemisele ja konkurentsi kasvatamisele. Varasemalt on Colts mitmel korral näppu lõiganud sellega, et meeskonnas on mitu suurt staari, kuid nende taga laiub tühjus. See andis eriti valusalt tunda, kui põhimeestel tekkisid vigastused. Ballard on toonud üleminekuperioodi ajal meeskonda lisaks Hundile veel kolm kaitsva suunitlusega mängijat - Jabaal Sheardi, John Simoni ja Barkevious Mingo."

"Milline on risk? Hunt ei saanud neljal esimesel hooajal kaitse poolt vaadates just väga paljuga hakkama. Ta kogus 44 mänguga 29 vastase takistamist ja 1,5 mahamurdmist. Ja mitmes kohtumises kuulus ta algkoosseisu? Null. Mitte üheski! Hunt ei ole ka enam noormängija - ta saab juulis 30-aastaseks. Tal on võimalus küll mänguaega teenida, kuid selleks peab ta end paremast küljest näitama kui Cincinnati-aastatel."