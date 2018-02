Enneolematut võiduseeriat nautiv "Panustaja X" tegi Super Bowliga taas ajalugu

Oktoobri lõpus ja novembris Põhja-Ameerika pesapalliliiga MLB finaalseeria ajal täpsete hiigelpanustega USA kihlveokontoritele üle 10 miljoni dollari suuruse kahjumi tekitanud müstiline "Panustaja X" jätkas hullumeelset võiduseeriat ka NFLi finaalmängu Super Bowliga, ennustades õigesti favoriidi New England Patriotsi kaotust.

Teadaolevalt tegi salapärane panustaja - kelle kohta on teada vaid seda, et tegu on kolmekümnendates mehega - Super Bowli eel Philadelphia Eaglesi võidule erinevates kihlveokontorites enam kui kuue miljoni dollari eest panuseid, mis toovad talle seega koos esialgse panusega tagasi enam kui 15 miljonit.

ESPN-i teatel algas mehe võiduseeria septembris, kui ta võitis järjest 11 panust, mille tegi MMA-sarja UFC matšidele. Suuremad panused algasib MLB finaalseeriaga, kui tema panused iga mänguga üha suuremaks kasvasid, seni suurim palgapäev on aga kindlasti Super Bowl, mille puhaskasum ulatub X-i jaoks peaaegu kümnele miljonile dollarile.

