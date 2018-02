Donald Trump võttis Margus Hundi tiimikaaslase hukkumise osas sõna

Pühapäeva hommikul hukkus traagiliselt Margus Hundi NFL-i meeskonna Indianapolis Coltsi linebacker Edwin Jackson, kelle surm on pannud rääkima ka USA skandaalse presidendi Donald Trumpi.

Indiana osariigi politsei teatel on 26-aastase Jacksoni ja teda sõidutanud autojuhi Jeffery Monroe (54) surmas süüdi Alex Cabrera Gonsales, kelle tegelik nimi on Manuel Orrego-Savala. 37-aastane guatemalane on varem Ameerika Ühendriikidest välja saadetud aastatel 2007 ja 2009 ning ta viibis riigis illegaalselt.

Guatemalane sõitis kaks meest surnuks, kui nad olid auto seisma jätnud ja masinast välja tulnud, sest Indianapolis Coltsi jalgpalluril hakkas järsku halb. Orrego-Savala juhitud Fordilt said löögi nii Monroe kui Jackson, kes mõlemad hukkusid.

Kurjategija üritas pärast traagilist avariid õnnetuspaigalt jalgsi põgeneda, ent edutult. Politsei sai mehe kätte ning avastas, et tal puudus juhiluba ja lisaks oli ta purjus. Hiljem tuli välja, et tegu on lisaks veel ka illegaalse immigrandiga.

Säärane avastus lõi tulukese põlema mõistagi Trumpil, kes kasutas võimalust, et taas mängu tuua USA piiripoliitika. "On kahetsusväärne, et Coltsi linebacker'i Edwin Jacksoni tappis meie riigis illegaalselt olev inimene. See on vaid üks paljudest tragöödiatest, mida saaks ennetada. Peame demokraadid riigipiiri ja illegaalsete immigrantide teemadel karmimaks saama, ja KIIRESTI!" kirjutas Trump, avaldades Jacksoni perekonnale kaastunnet.





My prayers and best wishes are with the family of Edwin Jackson, a wonderful young man whose life was so senselessly taken. @Colts — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2018