Donald Trump: USA hümni boikoteerivad NFLi jalgpallurid tuleks vallandada

USA president Donald Trump leiab, et NFLi jalgpalliliigas USA hümni ajal protesti avaldavad mängijad tuleks klubide poolt vallandada.

Eelmisel aastal tekitas USA-s suure skandaali San Francisco 49ersi mängujuht Colin Kaepernick, kes keeldus riigis toimuva rassistliku diskrimineerimise tõttu rahvushümni ajal püsti tõusmast. Pärast seda intsidenti järgisid Kaepernicku eeskuju ka mitmed teised mängijad.

Trumpil on selliste jalgpallurite kohta oma selge arvamus. "Kas teile ei meeldiks näha, kui üks NFLi klubi omanikest ütleks USA lippu rüvetanud mängija kohta: "Kutsuge see l***poeg platsilt ära, ta on vallandatud!"? Ja uskuge mind, varsti nii tehaksegi ning sellest klubi omanikust saab riigi kõige populaarsem inimene," sõnas Trump, vahendab BBC Sport.

Pärast presidendi sellist arvamusavaldust on mitmed NFLi mängijad sotsiaalmeedias sõna võtnud. Näiteks kirjutas Detroit Lionsi mängija Eric Ebron: "Kas keegi ütles Trumpile, et ta jääks poliitika juurde, nagu meil kästakse jääda spordi juurde?"