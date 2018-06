Donald Trump tühistas NFL-i meistri visiidi Valgesse Majja

NFL-i tšempion Philadelphia Eagles ei külasta USA president Donald Trumpi Valges Majas pärast seda, kui Trump otsustas tühistada külaskäigu kutse, sest mitmed mängijad ei plaaninud kohale tulla.

Esmaspäeval tehtud avalduses ütles Trump: „Philadelphia Eagles ei saa tulla täies koosseisus Valgesse Majja oma võitu tähistama.“

„Nad ei nõustu presidendiga, kes nõuab, et mängijad seisaksid uhkelt hümni ajal, käsi südamel, austades meie sõjaväe ja riigi suurepäraseid mehi ja naisi,“ lisas Trump. „Eagles tahtis saata väiksemat delegatsiooni, aga need 1000 fänni, kes plaanisid üritusele tulla, väärivad paremat. Need fännid on jätkuvalt kutsutud üritusele, et olla osa teistsugusest tseremooniast, mis austab meie suurepärast riiki, kus fännid saavad anda au kangelastele, kes võitlevad, et kaitsta meie riiki ja võimsalt ning uhkelt mängida USA rahvushümni.“

Eagles’i peatreener Doug Pederson kinnitas maikuus, et meeskond võtab vastu presidendi kutse, et tähistada NFL-i tiitlivõitu, kuid see on iga mängija isiklik otsus, kas minna kaasa.

Mitmed Eagles’iga tiitli võitnud mängijad nagu Malcolm Jenkins, Chris Long ja Torrey Smith olid juba varasemalt öelnud, et ei plaani külastada Valget Maja Trumpi poliitika tõttu.

Eagles võitis Super Bowl LII finaalis New England Patriotsi seisuga 41:33.