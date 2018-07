Donald Trump nõuab ühe hooaja pikkust võistluskeelu mängijatele, kes põlvitavad hümni ajal

Maikuus teatas NFL, et meeskondi, kelle mängijad põlvitavad hümni ajal, hakatakse karistama.

"Kas see pole mitte lepingus kirjas, et mängija peab hümni ajal seisma käsi südamel," kirjutas Trump oma Twitteri kontol. "Ühel korral põlvitamine tähendaks ühest mängust eemaldamist. Teisel korral tuleks juba terveks hooajaks eemaldada platsilt."

Alates 2016. aastast on paljud NFL-i mängijad põlvitanud hümni ajal, et juhtida tähelepanu USA-s valitsevale sotsiaalsele ebavõrdsusele.

The NFL National Anthem Debate is alive and well again - can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2018