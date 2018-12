Coltsi ja Hundi elu ellujäämismängus lihtsam - vastaste mängujuht on vigane

Mariota vigastas eelmises kohtumises Washington Redskinsiga kätt ja pidi poole mängu pealt väljakult lahkuma. Teda asendanud Blaine Gabbert viis aga kohtumise võiduka lõpuni, õnnestudes seitsmel söödul 11-st, millest üks tõi touchdowni. Arstid soovitasid Mariotal mäng Coltsiga vahele jätta, sest kui traumat välja ei ravita, võib ta saada jäädava käenärvi kahjustuse.

Võib arvata, et Coltsi elu on Mariota eemaloleku tõttu veidi lihtsama, aga mitte palju. Mängitakse võõrsil, panused on suured ja Gabbert pole sugugi kehv – ta on võitnud mõlemad mängud, mil kuulus Titansi algrivistusse.

Coltsi mängujuhi Andrew Lucki statistika Titansi vastu on aga paljulubav – kümme mängu, kümme võitu. Tänavuse hooaja esimeses kohtumises oli Colts selgelt parem, võites 38 : 10.

Ka Coltsi rivistuses on vigastatuid – suisa kolmel parimal püüdjal on suuremad või väiksemad traumad, kuid kõik nad lubasid end mänguks üles klopsida.

Coltsist saab võidu korral NFL-i ajaloo kolmas meeskond, kes pääsenud pärast ühe võidu ja viie kaotusega alanud hooaja algust play-offi ehk oma konverentsi kuue parema sekka. Sõltuvalt teistest tulemustest, võib Colts, kui võidab, saada play-offis kolmanda, neljanda või kuuenda asetuse.

Kuna tegu on vooru tähtsaima mänguga, algab see Eesti aja järgi kell 3.20, kui kõik teised kohtumised on lõppenud ja seda saab jälgida kogu USA.