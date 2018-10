Colts sai üle kolme aasta teise võidu järjest, Hunt lasi võimaluse käest ning jäi nullile

Hunt tegi oma senise hooaja ehk kahvatuima esituse ja ei saanud seekord kirja ühtegi statistilist näitajat - samas oli ka mängu iseloom selline, et Coltsi kaitsjad said tavapärasest vähem väljakul viibida.

Ühe suure šansi lasi Hunt käest - seisul 21:21 oli tal võimalus vastaste mängujuht Derek Carr sack'ida, ent Carr suutis Hundi haaret vältida ning selle asemel hoopis resultatiivse söödu anda.

Coltsi õnneks oli heas hoos nende mängujuht Andrew Luck, kelle hea esituse toel lõpuks võiduni jõuti.

Hundi tiimikaaselest Adam Viniatierist sai sealjuures matši ajal NFL-i ajaloo kõige resultatiivsem mängija - 2550 punktiga möödus ta seni seda arvestust juhtinud taanlasest Morten Andersenist. 45-aastane Viniatieri on lööja, mis tähendab, et tema ainsaks ülesandeks meeskonnas on toimetada jalaga sooritatavaid field goal'e ja lisapunkte. Kuna vastasmängijatega selle positsiooni spetsialistidel maadelda ei tule, on nende mängijate karjäärid tavaliselt väga pikad.

Coltsil on sel hooajal kirjas kolm võitu ja viis kaotust. Tabeliseisud: