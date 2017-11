Colts sai hingematva võidu. Hunt oli jõuliselt osaline

Margus Hundi koduklubi Indianapolis Coltsmsai Ameerika jalgpalliliigas NFL lõpuks kirja hooaja kolmanda võidu, kui alistas Houston Texansi 20:14.

Houstonil oli viimastel sekunditel neli korda võimalus mäng võita, kuid Coltsi kaitse pidas. Kaks sekundit enne lõpusireeni oli äärekaitsja Hunt üks neist, kes Houstoni mängujuhi karpi surus nii, et too palli kaotas.

Colts juhtis kohtumist 10:0 ja 20:7, kuid lubas ikka Texansi mängu tagasi, ent lõpp oli seekord õnnelik. Poleks vale öelda, et just kaitse oli Coltsi võidu aluseks. Hunt sai statistikasse kirja vaid ühe quarterback hit'i ehk ta rammis mängujuhi pikali siis, kui too oli palli minema visanud, ent eestlane häiris vastaste söödumängu jõuliselt ja pidevalt.

Coltsi lootus play-offi jõuda pole lõplikult kadunud. AFP lõunadivisjoni seis: Tennessee Titans 5 võitu 3 kaotus, Jacsonsville Jaguars 4-3, Houston Texans 3-5, Indianapolis Colts 3-6.

NFL-is mängitakse põhihooajal 16 vooru, divisjoni võitja pääseb play-offi.

Järgmisel pühapäeval mängib Colts kodus Pittsburgh Steelersiga.