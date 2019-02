Brady ja Belichick võitsid koos kuuenda Super Bowli, alistades meeskonna, kes poleks pidanud finaali jõudma

Patriotsi puhul räägitakse palju mõistagi meeskonna kahe juhtliikme - peatreeneri Bill Belichicki ja mängujuhi Tom Brady - kestvast edust: ülikogenud duo on üheskoos jõudnud üheksale Super Bowlile ning nendest võitnud koguni kuus. Seekordses finaalmängus oli aga suur rõhk kaitsemängul, sest Rams hoiti vaid kolme punkti peal.

"Mitte keegi ei eeldanud meilt, et me selle mängu võidame, ja see meenutas aega enne kogu seda edu, neid tundeid ja teistsuguseid emotsioone," rääkis Brady mängu järel hoolimata tõigast, et Patriots oli mängu eel kihlveokontorites favoriidiks.

Rams pääses sealjuures Super Bowlile kohtunike tõsise eksimuse tõttu - poolfinaalkohtumises New Orleans Saintsi vastu oli Saints normaalaja lõpus eduseisus ning kohtunikel jäi märkamata Ramsi mängijate ilmselge reeglite rikkumine. Oleks kohtunikud kollase lipu platsile visanud, oleks Saints saanud eduseisus aja lihtsalt täis mängida - kuna lippu aga kummalisel kombel väljakule ei visatud, avanes Ramsil võimalus seejärel skoori teha ning lisaajal mäng võita.

Brady kuues tiitel teeb temast ainsa mängija, kes nii palju Super Bowle võitnud on, samuti tähistab tippmarki tema üheksa finaali jõudmist. Kokku on ta oma karjääris võitnud nüüd 237 kohtumist, mida on ühe võrra rohkem kui Margus Hundi veteranist tiimikaaslasel Adam Vinatieril.

Belichicki kuues tiitel viib ta väga eksklusiivsesse klubisse - peatreeneritest on ajaloos nii palju ette näidata vaid George Halasel ja Curly Lambeaul.