Endine NFLi jalgpallur Björn Nittmo, kes lahkus oma naise Mary Loisi ja nelja lapse juurest 12 aastat tagasi, leiti lõpuks üles.

50-aastane Nittmo leiti Arizonase mägedest määrdunud haagissuvilast. Kui Mary Lois Nittmo ja Buffalo Newsi ajakirjanik eksjalgpalluri leidsid, keeldus rootslane algul nendega rääkimast.

Hiljem muutis Nittmo meelt ja oli valmis selgitama, miks ta pere juurest ootamatult lahkus. Eksjalgpallur sõnas, et mängijakarjääri jooksul saadud kümme tõsist peapõrutust muutsid tema isiksust.

"Minu peas on kaos. See on tõeliselt laastav. On terveid kuid, millest ma midagi ei mäleta," rääkis New York Giantsi endine mängija.

"Minu suurim hirm oli, et ma teen lastele haiget. Kuna peas polnud kõik korras, pidin lahkuma, et nendega midagi ei juhtuks," selgitas Nittmo, kes on ainus NFLis terve hooaja mänginud rootslane.

Nittmo pere elab Texases Winnsboros.