Zlatan Ibrahimovic viskas Klavani klubile puid alla

Rootsi vutitäht Zlatan Ibrahimovic käis hiljuti külas ESPN-i saatel "Pardon the Interruption", kus võttis sõna nii Los Angeles Lakersi kui ka Liverpooli teemal.

Hiljuti LeBron Jamesiga lepingu sõlminud Lakers on aegamööda koosseisu uute mängijatega täitmas ning rootslane pakkus NBA klubile lahkelt ka oma teenuseid. "Olen oma elus palju sporti teinud. Olen igas pallimängus fenomenaalne," uhkeldas Ibrahimovic. "Võiksin koos LeBroniga ilma igasuguste probleemideta korvi mängida. Kui neil on abi vaja, siis aitan."

Lisaks võrdles Ibrahimovic ennast Jamesiga. "Sportlasena on ta imetlusväärne - see, kuidas ta oma saavutusteni on jõudnud. Näen ka ennast suure mehena, kes liigub ninja kombel - oleme selles mõttes sarnased."

Kuigi Ibrahimovic naudib LeBroni korvpalliplatsil, ei ole talle meelt mööda tema eelistused jalgpalli osas - nimelt on James üks Liverpooli osanikest. "Vale meeskond!" teatas rootslane.