Vot, see on mees! Endine vutitäht Ronaldinho kosib korraga kaks naist

Tema väljavalituks on Priscilla Coelho ja Beatriz Souza, kellega Ronaldinho elab Rio de Janeiro häärberis koos alates detsembrikuust.

Priscillaga on Ronaldinho suhe kestnud pikki aastaid, Beatriz lisandus armuellu 2016. aastal. Mullu jaanuaris said mõlemad naised samasuguse kihlasõrmuse.

38-aastane Ronaldinho lõpetas tipptasemel mängimise 2015. aastal Fluminense ridades. Euroopa karjäär lõppes tal 2011. aastal olles eelnevalt pikalt mänginud Pariisi Saint-Germainis, FC Barcelonas ja AC Milanis.

Ronaldinho to marry two women at the same time - and even buys them same presentshttps://t.co/Co8adtJlPu pic.twitter.com/Z2AytjgQH6