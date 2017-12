VÕIKAD FOTOD | Venemaa kulturist süstib biitsepsisse kodukootud dopingut ja riskib amputatsiooniga

Maailma meedias on laineid löömas Venemaa kulturisti Kirill Terešini hoiatav näide. 21-aastane musklimees süstib endale biitsepsisse kodukootud õli Syntholi ning võib arstide sõnul varsti lõikuslauale sattuda.

Pjatigorskis elav Terešin on oma muskli nii suureks pumbanud nagu multifilmikangelasel Popeyel, kuid kaugeltki mitte ainult jõusaalis rassides.

Endine sõdur demonstreerib oma biitsepsit Instagramis, öeldes, et tema "bazuuka-käed on peagi otsast kukkumas". Nimelt on arstid hoiatanud, et kui ta sellise eksperimendiga jätkab, riskib ta halvatuse ja amputatsiooniga.

Terešin on öelnud, et ei kavatse siiski tohtrite sõnumit kuulda võtta, vaid jätkab Syntholi manustamist.

Synthol koosneb 85 protsendist õlist, 7,5 protsendist lidokaiinist ja 7,5 protsendist alkoholist. Terešin segab enda dopingusse oliiviõli, lidokaiini ja bensüülalkoholi.

