VIDEO | Uus superstaar? Mart Poomi lauljast poeg Andreas esitas "Ringvaates" enda kirjutatud ingliskeelset laulu

Jalgpallur Mart Poomi 14-aastane poeg Andreas astus täna üles ETV saates "Ringvaade", kus esines muuhulgas omaenda kirjutatud ingliskeelse palaga "Truth Is".

Lisaks sellele teeb noor Andreas tuleval aastal oma debüüdi ka kinolinal, kui annab hääle uue multifilmi peategelasele Miguelile.

"Ma annan hääle peategelasele, kelle nimi on Miguel. Tal on hästi suur kirg muusika vastu nagu minulgi ja ta satub igasugustesse erinevatesse seiklustesse. Seal on paar laulu, mida ma pidin stuudios sisse laulma," rääkis Andreas saates.

Miks kirjutab Andreas laule põhiliselt inglise keeles? "Olen seitse aastat Inglismaal elanud ja laulusõnade inglise keeles kirjutamine tuleb mul loomulikumalt välja, mul on lihtsam riime leida. Eesti keel on ilus keel, aga inglise keeles tuleb kuidagi tõhusamalt," selgitas Poom.

14-aastase Andrease isa on Eesti üks läbi aegade paremaid jalgpallureid Mart Poom, ka vanem vend Markus on valinud jalgpallitee. Andreast ei häiri aga, kui teda kui Mart Poomi poega tutvustatakse. "Ma ei võta oma isa Mart Poomina, vaid minu isa on ikka minu isa. Me mängime vahel tennist ja ta toetab mind alati, ükskõik, mida ma teen."