Maailma kiireim mees Usain Bolt helistas vana-aasta õhtul Manchester Unitedi TV-sse, et kiita oma lemmikmeeskonna esitust 2:1 võidumängus Middlesbrough' üle.

"Järgmine helistaja tuleb meile Jamaicast. Räägime Usainiga, kuid ega see pole ju ometi Usain Bolt?" naljatles saatejuht Mandy Henry, saamata esialgu aru, et just temaga tegu ongi.

"See olengi mina, Usain Bolt," vastas Bolt muiates.

Boltil oli Unitedi mängu kohta palju öelda, kuid halva telefoniühenduse tõttu jõudis tema jutust kuulajateni vaid lõpuosa.

"See oli hea mäng. Olen eriti õnnelik selle üle," kiitis Bolt.

Lõpetuseks küsis Henry veel helistajalt, kuidas ta uue aasta vastu võtab.

"Ei midagi erilist. Olen kodus ja lasen rakette," vastas Bolt.