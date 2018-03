VIDEO "Tiiger minu sees!" | Kevin Renno: kuni veel seisad kahel jalal ja oled elus, on kõik veel võimalik!

Kevin Renno. Foto: Kampaania „Tiiger minu sees“

Kevin Renno seisab heategevuskampaaniaga „Tiiger minu sees“ selle eest, et Tallinna loomaaia tiiger Pootsman endale uue ja väärilise kodu saaks. Enda elus üle 70 matši pidanud Renno jaoks pole matš aga lihtsalt poksimine – see on võitlus. Ja vaikimisi eeldab iga seesugune võitlus ei rohkemat ega vähemat kui vastase alistamist.