VIDEO | Šokolaadilinnas püstitati maailmarekord: hokimängu ajal visati jääle üle 34 000 kaisukaru

Viimase 20 aasta jooksul on jõulude eel saanud kaisukarude hokijääle viskamisest tore traditsioon: kodumeeskonna esimese värava järel viskavad pealtvaatajad eelnevalt kaasa võetud mänguloomad jääle, kust need kokku korjatakse ning heategevuseks annetatakse.

Kui varasem maailmarekord pärines 2015. aastast, kui Western Hockey League'is viskasid 19 289 Calgary Hitmeni fänni jääle 28 815 kaisukaru. Seekord löödi see aga võimsalt üle: Hershey Bearsi meeskonna mängu oli vaatamas sellega võrreldes "vaid" 10 046 inimest, kuid kuna igal inimesel oli keskmiselt kaasas üle kolme kaisukaru, oli lõpptulemus muljetavaldav!

Hershey väikelinn on peamiselt tuntud oma šokolaadivabriku poolest - just sellest Pennsylvanias asuvast kohast on pärit Hershey'se maiustused. Umbes 14 000 elanikuga kohas on huvitava faktina peetud vaid kolm NBA kohtumist, kuid ühes neist viskas Wilt Chamberlain 1962. aastal 100 punkti, mis on siiani löömatuna näiv rekord.