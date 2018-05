VIDEO | Seda Eesti akrobaatide trikivideot on vaadatud pea 8 miljonit korda!

Eesti akrobaadid Maksim Nikolajev ja Andrei Medvedski on interneti avarustes laineid löömas vinge trikivideoga, millel on Facebookis juba üle 7 600 000 vaatamise.

Mehed on oma tegemised koondanud Facebooki lehe AN2M alla. End reklaamitakse kui professionaalseid akrobaate, võimlejaid, triki- ja sõumehi.

"Oleme kaks sõpra Eestist. Tegeleme võimlemisega juba ligi 18 aastat. Oleme selle ajaga kasvanud heaks meeskonnaks ning meil on koos ette näidata häid tuemusi. Me armastame seda, mida me teeme ning jagame rõõmuga oma seiklusi ka teiega!" on nad oma tutvustuses kirjutanud.

Vaata videot, mis on üleval olnud alles 17 tundi, kuid millel on juba üle 5500 jagamise, 25 000 "laigi" ja 7,6 miljonit vaatamist! Trikkide tegevuspaigad on kõigile tallinlastele tuttavad Spot of Tallinn elamusspordikeskus, Pirita rand, Kalev Spa ujula ja Linnahalli katus.