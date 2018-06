VIDEO | Räikköneni ahistamises süüdistav naine astus kaamerate ette

Montreali naine, kes Soome vormeliässa Kimi Räikköneni ahistamises süüdistab, andis kolmapäeval oma advokaadi büroos pressikonverentsi.

Cassandra Talula Dias-Greizis kinnitas, et on Räikköneni peale politseisse kaebuse esitanud ning ütles, et "kui meedia ja advokaadid tahavad tõe vastu sõja kuulutada, siis tema on selleks valmis".

Dias-Greizis tuli enda sõnul oma näoga avalikkuse ette, sest Räikköneni vastulöök naise süüdistustele on "vastik ja kohutav". Nimelt kaebas ka Räikkönen naise politseisse, süüdistades teda laimamises ja väljapressimises.

Dias-Greizis ei kinnitanud ega lükanud ümber, et on Räikkönenilt raha nõudnud. "Sellist summat, mis tema teod tasa teeks, pole olemas," ütles ta.

Räikköneni esindajate sõnul küsis naine vormelitähelt seitsmekohalist summat tänavu aprillis, ähvardades vastasel korral asjaga meediasse pöörduda.

Naise üksikasjalik kirjeldus 2015. aasta Montreali GP päevil juhtunust on üleval tema blogis. Ta väidab, et Räikkönen haaras tal rindadest, kui ta ettekandjana baaris tema lauda teenindas ning soomlase sõber katsus tema intiimpiirkondi.