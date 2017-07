VIDEO | Premier League'i jalgpallur üllatas meeskonnakaaslasi imelise lauluhäälega

Chelseast selleks hooajaks Swansea Citysse laenule antud 19-aastane ründaja Tammy Abraham üllatas Swansea tiimikaaslasi aga ootamatult hea lauluhäälega - Abraham esitas jupi Boyz II Meni legendaarsest hitist "End of the Road", mille abil suutis vaid sekunditega kolleegide poolehoiu võita.

Abrahami esitus:

WHAT A VOICE 🎶@tammyabraham smashes his audition at @SwansOfficial pic.twitter.com/Moua1nkrNJ